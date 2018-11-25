У ФСБ заявили, що українські кораблі "пішли назад до Бердянська"

У Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії заявили, що три судна ВМС України, що прямували з порту Бердянська на Азовському морі в бік Керченської протоки, "лягли на зворотній курс".

Про це ввечері 25 листопада повідомляє ТАСС з посиланням на заяву прес-центру ФСБ.

"Три судна ВМС України, які раніше вийшли з Бердянська в бік Керченської протоки, лягли на зворотній курс і повертаються до Бердянська", - йдеться у повідомленні.

Раніше у прес-центрі командування ВМС ЗС України заявили, що малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід.

"Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - повідомили у ВМС.

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Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських силЗбройних сил України та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Станом на 20:28 у Командуванні ВМС ЗСУ повідомили, що проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю.