Климкин об агрессии РФ: Нам нужны не просто заявления друзей, а четкая последовательность действий

После серии беспрецедентных провокаций РФ осуществила акт агрессии и теперь Украина находится в состоянии войны с Россией в нейтральных водах.

Об этом вечером после заседания Военного кабинета под председательством президента Украины заявил глава МИД Павел Климкин.

"В настоящее время имеем агрессию на территории Украины, а также войну с Россией в нейтральных водах, поскольку этот акт агрессии был осуществлен именно в нейтральных водах ... Этот акт агрессии ... привел к ранениям наших воинов", - отметил он.

"Мы контактируем со всеми нашими друзьями и партнерами, информируя их о том, что происходит. Сейчас нам важна не просто скоординированная позиция с нашими друзьями, не просто заявления, а четкая последовательность действий, что мы будем делать вместе", - заявил Климкин.

Он добавил, что с этой целью 25 ноября он общался "как с нашими друзьями, так и с руководством международных организаций - ЕС и НАТО".

"В ближайшее время президент Петр Порошенко будет говорить с руководством международных организаций, чтобы выстроить четкую коалицию для противодействия российским актам агрессии", - добавил Климкин.