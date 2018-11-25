Климкин об агрессии РФ: Нам нужны не просто заявления друзей, а четкая последовательность действий

После серии беспрецедентных провокаций РФ осуществила акт агрессии и теперь Украина находится в состоянии войны с Россией в нейтральных водах.

Об этом вечером после заседания Военного кабинета под председательством президента Украины заявил глава МИД Павел Климкин.

"В настоящее время имеем агрессию на территории Украины, а также войну с Россией в нейтральных водах, поскольку этот акт агрессии был осуществлен именно в нейтральных водах ... Этот акт агрессии ... привел к ранениям наших воинов", - отметил он.

"Мы контактируем со всеми нашими друзьями и партнерами, информируя их о том, что происходит. Сейчас нам важна не просто скоординированная позиция с нашими друзьями, не просто заявления, а четкая последовательность действий, что мы будем делать вместе", - заявил Климкин.

Он добавил, что с этой целью 25 ноября он общался "как с нашими друзьями, так и с руководством международных организаций - ЕС и НАТО".

"В ближайшее время президент Петр Порошенко будет говорить с руководством международных организаций, чтобы выстроить четкую коалицию для противодействия российским актам агрессии", - добавил Климкин.

О том, что именно означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

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Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

По состоянию на 20:28 в командовании ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие.

"Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - сообщили в ВМС.