Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин об агрессии РФ: Нам нужны не просто заявления друзей, а четкая последовательность действий

Воскресенье, 25 ноября 2018, 22:42

После серии беспрецедентных провокаций РФ осуществила акт агрессии и теперь Украина находится в состоянии войны с Россией в нейтральных водах.

Об этом вечером после заседания Военного кабинета под председательством президента Украины заявил глава МИД Павел Климкин.

"В настоящее время имеем агрессию на территории Украины, а также войну с Россией в нейтральных водах, поскольку этот акт агрессии был осуществлен именно в нейтральных водах ... Этот акт агрессии ... привел к ранениям наших воинов", - отметил он.

"Мы контактируем со всеми нашими друзьями и партнерами, информируя их о том, что происходит. Сейчас нам важна не просто скоординированная позиция с нашими друзьями, не просто заявления, а четкая последовательность действий, что мы будем делать вместе", - заявил Климкин.

Он добавил, что с этой целью 25 ноября он общался "как с нашими друзьями, так и с руководством международных организаций - ЕС и НАТО".

"В ближайшее время президент Петр Порошенко будет говорить с руководством международных организаций, чтобы выстроить четкую коалицию для противодействия российским актам агрессии", - добавил Климкин.

О том, что именно означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

Читайте также: 

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей 

Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. 

По состоянию на 20:28 в командовании ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие.

"Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - сообщили в ВМС.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азовское мореРосcияПорошенкоЕСНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Азовское море
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Россия создает "филиал" Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС
На Арабатской стрелке второй день подряд раздаются взрывы
Последние новости
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
Все новости...
Реклама: