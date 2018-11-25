Клімкін про агресію РФ: Нам потрібні не просто заяви друзів, а чітка послідовність дій

Після серії безпрецендентних провокацій РФ здійснила акт агресії і наразі Україна має війну з Росією у нейтральних водах.

Про це ввечері після засідання Воєнного кабінету під головуванням президента України заявив глава МЗС Павло Клімкін.

"Наразі маємо агресію на території України, а також війну з Росією у нейтральних водах, оскільки цей акт агресії було здійснено саме у нейтральних водах... Цей акт агресії ... призвів до поранень наших вояків", - зазначив він.

"Ми контактуємо з усіма нашими друзями та партнерами, інформуючи їх про те, що відбувається. Наразі нам важлива не просто скоординована позиція з нашими друзями, не просто заяви, а чітка послідовність дій, що ми будемо робити разом", - заявив Клімкін.

Він додав, що з цією метою 25 листопада він спілкувався "як з нашими друзями, так і з керівництвом міжнародних організацій - ЄС та НАТО".

"Найближчим часом президент Петро Порошенко матиме розмову з керівництвом міжнародних організацій, щоб побудувати чітку коаліцію для протидії російським актам агресії", - додав Клімкін.

Читайте також:

"Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів"

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських силЗбройних сил України та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Станом на 20:28 у Командуванні ВМС ЗСУ повідомили, що проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю.

"Малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - повідомили у ВМС.