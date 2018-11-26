Минобороны: Связи с захваченными Россией моряками нет

В Министерстве обороны нет связи с ранеными украинскими военными моряками, которых захватила Россия в Керченском проливе.

Об этом на брифинге 26 ноября заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко.

"К сожалению, мы не можем дать достоверную информацию по этому вопросу, ведь наших источников там нет. По той информации, что мы получили, трое раненых и трое травмированных. И предварительная информация, что они находятся в Керчи", - сказал он.

Тимошенко предположил, что все захваченные моряки находятся не в одном месте.

"Наверное, они разделены, и с ними, наверное, проводятся какие-то определенные действия. На сегодняшний день с ними связи у нас нет", - сказал Тимошенко.

Он заверил, что по этому вопросу "проводятся мероприятия по всем направлениям".

"И господин Климкин по этому говорил, и наша омбудсмен пыталась выйти на связь с российской стороной. Но пока реальных шагов в этом вопросе нет", - подытожил Тимошенко.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

По данным ВМС Украины, россияне захватили в Керченском проливе три украинских корабля и ранили 6 украинских военнослужащих.

В то же время, россияне говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных, они якобы находятся в стабильном состоянии.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

26 ноября российские СМИ назвали имена нескольких захваченных украинских моряков.

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