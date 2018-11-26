Міноборони: Зв'язку з захопленими Росією моряками немає

Міністерство оборони не має зв’язку з пораненими українськими військовими моряками, яких захопила Росія у Керченській протоці.

Про це на брифінгу 26 листопада заявив заступник начальника Генштабу Збройних Сил України генерал-майора Родіон Тимошенко.

"На жаль, ми не можемо дати достовірну інформацію з цього питання, адже наших джерел там немає. За тою інформацією, що ми отримали, є троє поранених і троє травмованих. І попередня інформація, що вони перебувають у Керчі", - сказав він.

Тимошенко припустив, що всі захоплені моряки перебувають не в одному місці.

"Напевно, що вони розділені, і з ними, напевно, проводяться якісь певні дії. На сьогоднішній день з ними зв'язку у нас немає", - сказав Тимошенко.

Він запевнив, що з цього питання "проводяться заходи по всіх напрямках".

"І пан Клімкін по цьому говорив, і наша омбудсмен намагалася вийти на зв'язок з російською стороною. Але поки реальних кроків у цьому питанні немає", - підсумував Тимошенко.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

ВМС України повідомили, що росіяни захопили у Керченській протоці три українські кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

Водночас, росіяни кажуть, що "отримали легкі поранення" троє українських військових, їх стан нібито стабільний.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

26 листопада російські ЗМІ назвали імена кількох захоплених українських моряків.

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