Адвокат Полозов будет защищать капитана судна "Бердянск"

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Четверг, 29 ноября 2018, 05:14

Адвокат Николай Полозов будет защищать украинского моряка Дениса Гриценко, захваченного ФСБ РФ при атаке на украинские корабли, которые осуществляли переход из Одессы в Мариуполь.

Об этом он написал в Twitter.

"Итак, я принял поручение на защиту военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко", - сообщил адвокат.

Как сообщалось, Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Всех украинских моряков арестовали до 25 января 2019 года.

Последними "суд" взял под стражу капитана 2-го ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко и капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука.

В среду так называемый суд избрал меру пресечения для 9 украинских военнопленных. В частности, оперуполномоченного 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старшего лейтенанта Андрея Драча и командира Украинской бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу.

27 ноября киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Также меры пресечения избрали 3 раненым во время штурма украинцам. Это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. Их заключили под стражу на два месяца - до 25 января.

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Темы: Керчь Азовское море Черное море Росcия Крым
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