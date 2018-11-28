"Судилище" оккупантов над моряками: взяли под арест сотрудника СБУ

Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца нескольких украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Об этом 28 ноября сообщает корреспондент "Радио свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

В частности, суд взял под арест оперуполномоченного 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старшего лейтенанта Андрея Драча и капитана 3 ранга Владимира Лесного.

Отмечается, что так Драча представили на видео "допроса", которое ранее распространила ФСБ.

Кроме того на два месяца арестовали старшего матроса "Никополя" Вячеслава Зинченко, под стражу на 2 месяца взяли Андрея Шевченко.

Шевченко обвинили в нарушении государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору по части 3 статьи 322 УК РФ.

"Сейчас его должны доставить в управление ФСБ по Крыму и Севастополю для вручения официального обвинения", - написал журналист.

Позже на два месяца арестовали матроса буксира "Яны Капу" Юрия Безъязычного и матроса "Яны Капу" Евгения Семидоцкого.

Также "суд" в Крыму арестовал командира украинского бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу.

Последними "суд" взял под стражу капитана 2-го ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко и капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука.

В среду так называемый суд избрал меру пресечения для 9 украинских военнопленных.

27 ноября киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Также меры пресечения избрали 3 раненым во время штурма украинцам. Это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. Их заключили под стражу на два месяца - до 25 января.

Россияне обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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