СБУ поймала на взятке руководителя львовского университета

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Суббота, 3 ноября 2018, 12:38

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

Как сообщает пресс-служба СБУ, полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС из Херсонской области 84 тысячи гривен за трудоустройство в учебном заведении.

 

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника вблизи университета при получении всей суммы неправомерной выгоды.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении должностному о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Операция по задержанию злоумышленника проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Украинская правда
Темы: СБУ взятка образование
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