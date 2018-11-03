СБУ поймала на взятке руководителя львовского университета
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.
Как сообщает пресс-служба СБУ, полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС из Херсонской области 84 тысячи гривен за трудоустройство в учебном заведении.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника вблизи университета при получении всей суммы неправомерной выгоды.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении должностному о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.
Операция по задержанию злоумышленника проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.