В Турецкой Анталье откроется консульство Украины

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Воскресенье, 4 ноября 2018, 07:44

4 ноября президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откроют консульство Украины в Анталье.

Об этом заявил глава украинского государства в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой в Стамбуле, пишет ZN.ua.

"Завтра мы посетим предприятия оборонного комплекса, откроем консульство в Анталье, которое улучшит консульское обслуживание украинских граждан, как приехавших на отдых, так и постоянно находящихся в Турции", - сказал Порошенко.

В свою очередь Эрдоган отметил, в течение 2018 года более одного миллиона украинцев посетило Турцию по ID-картам.

Темы: Турция Порошенко
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