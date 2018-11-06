Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России обязали мессенджеры идентифицировать юзеров

Вторник, 6 ноября 2018, 10:15

Правительство России обязало администраторов мессенджеров проверять идентичность пользователей по номеру телефона.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на постановление, подписанное премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что новые правила вступают в силу через 180 дней после опубликования постановления.

Согласно документу, администраторы будут направлять запрос сотовым операторам о том, действительно ли номер телефона зарегистрирован на того или иного пользователя.

На ответ операторам дадут 20 минут. Если данные пользователя не совпадут с теми, что указаны в базах данных операторов, то он не сможет пройти идентификацию и получить доступ к мессенджеру.

Кроме того, операторов связи обяжут отмечать в своих базах, какими мессенджерами пользуется конкретный абонент.

Отмечается, что ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что действующие сейчас правила регистрации пользователей затрудняют установление их личности, а это мешает правоохранителям при расследовании преступлений.

  

Темы: Росcиямобильная связьсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Росcия
Россияне заявили, что Крым атаковали 20 беспилотников
Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
В Литву сбежал еще один офицер РФ: он попросил убежища
Последние новости
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Все новости...
Реклама: