В России обязали мессенджеры идентифицировать юзеров

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Вторник, 6 ноября 2018, 11:15

Правительство России обязало администраторов мессенджеров проверять идентичность пользователей по номеру телефона.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на постановление, подписанное премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что новые правила вступают в силу через 180 дней после опубликования постановления.

Согласно документу, администраторы будут направлять запрос сотовым операторам о том, действительно ли номер телефона зарегистрирован на того или иного пользователя.

На ответ операторам дадут 20 минут. Если данные пользователя не совпадут с теми, что указаны в базах данных операторов, то он не сможет пройти идентификацию и получить доступ к мессенджеру.

Кроме того, операторов связи обяжут отмечать в своих базах, какими мессенджерами пользуется конкретный абонент.

Отмечается, что ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что действующие сейчас правила регистрации пользователей затрудняют установление их личности, а это мешает правоохранителям при расследовании преступлений.

  

Темы: Росcия мобильная связь соцсети
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