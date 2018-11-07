Фигурантов "дела Веджие Кашка" задерживали экс-бойцы "Беркута" - адвокат

Среди российских силовиков, которые задерживали активистов крымскотатарского национального движения по "делу Веджие Кашка", было "как минимум" двое экс-сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины "Беркут".

Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, эти данные оказались в материалах доследственной проверки по факту гибели Веджие Кашка, доступ к которым ему неоднократно ограничивал Следственный комитет РФ в Крыму.

"По меньшей мере два сотрудника Росгвардии, которые проводили задержание Веджие Кашка и других активистов - бывшие сотрудники украинского спецподразделения МВД "Беркут". Из их показаний не понятно, кто из них непосредственно проводил задержание.

Все они в один голос утверждают, что не оказывали психологического и тем более физического давления на Веджие Кашка", - подчеркнул адвокат.

"Называть фамилии этих сотрудников я пока не могу, потому что нахожусь под подпиской о неразглашении. Кроме сотрудников Росгвардии, при задержании присутствовали сотрудники ФСБ и Центра Э", - добавил он.

Ранее Полозов неоднократно сообщал, что ему отказывали в доступе к видео ФСБ по "делу Веджие Кашка".

Как сообщалось, 23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

11 сентября подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на 2 месяца арест 4 фигурантам "дела Веджие Кашка" – Асан Чапух, Казим Аметов, Бекир Дегерменджи и Руслан Трубач останутся в СИЗО до 15 ноября.