Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фигурантов "дела Веджие Кашка" задерживали экс-бойцы "Беркута" - адвокат

Среда, 7 ноября 2018, 01:06
Фигурантов дела Веджие Кашка задерживали экс-бойцы Беркута - адвокат

Среди российских силовиков, которые задерживали активистов крымскотатарского национального движения по "делу Веджие Кашка", было "как минимум" двое экс-сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины "Беркут".

Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, эти данные оказались в материалах доследственной проверки по факту гибели Веджие Кашка, доступ к которым ему неоднократно ограничивал Следственный комитет РФ в Крыму.

"По меньшей мере два сотрудника Росгвардии, которые проводили задержание Веджие Кашка и других активистов - бывшие сотрудники украинского спецподразделения МВД "Беркут". Из их показаний не понятно, кто из них непосредственно проводил задержание.

Все они в один голос утверждают, что не оказывали психологического и тем более физического давления на Веджие Кашка", - подчеркнул адвокат.

"Называть фамилии этих сотрудников я пока не могу, потому что нахожусь под подпиской о неразглашении. Кроме сотрудников Росгвардии, при задержании присутствовали сотрудники ФСБ и Центра Э", - добавил он.

Ранее Полозов неоднократно сообщал, что ему отказывали в доступе к видео ФСБ по "делу Веджие Кашка".

Как сообщалось, 23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

11 сентября подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на 2 месяца арест 4 фигурантам "дела Веджие Кашка" – Асан Чапух, Казим Аметов, Бекир Дегерменджи и Руслан Трубач останутся в СИЗО до 15 ноября.

Темы: Крымкрымские татарыРосcияБеркут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что Крым атаковали 20 беспилотников
Оккупанты говорят о работе ПВО "над разными районами" Крыма
Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: