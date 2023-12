Американцы избрали рекордное число женщин в Палату представителей

Женщины получили рекордное число мест в Палате представителей Конгресса США.

По предварительным результатам на 01:00 по североамериканскому восточному времени, они займут 90 кресел из 435, сообщает Bloomberg..



Предыдущий рекорд составлял 84 места, передает "Интерфакс".



По данным Центра американских женщин и политики, 78 женщин в нижней палате представляют Демократическую партию, 12 – Республиканскую.

С учетом подсчитанных голосов, в Сенате женщины занимают 20 мест из 100, в том числе 10 были избраны в 2018 году.



Впервые в Палату представителей войдут мусульманки: беженка из Сомали Ильхан Омар от Миннесоты и американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб от Мичигана, сообщает CNN.



Кроме того, в составе нижней палаты появятся первые представительницы коренных американских народов – Шарис Дэвидс от Нью-Мексико и Деб Холенд от Канзаса. Дэвидс также является первой лесбиянкой в Конгрессе, не скрывающей ориентации.



Представительница демократов Айанна Пресли будет первой темнокожей конгрессвумен от штата Массачусетс, отмечает ВВС.



Самой молодой женщиной в Конгрессе стала 29-летняя Александрия Осарио-Кортес, выдвигавшаяся от Нью-Йорка. Еще одной демократке Эбби Финкенауэр – также 29 лет.



На промежуточных выборах 2018 года в США установлен целый ряд других рекордов, пишет MarketWatch.

На досрочных выборах зафиксирован исторический максимум голосовавших, общая явка также близка к рекорду.



Впервые губернатором Гуама стала женщина – Лу Леон Герреро.

Всего на выборах губернаторов победили по меньшей мере 8 женщин.

В Колорадо избиратели проголосовали за Джареда Полиса, который станет первым губернатором США, открыто заявившим о своей гомосексуальности.

Democrats maj in Congress. Republicans in Senate. Record number of women hit Congress. pic.twitter.com/ciEOdsYzuI

По предварительным данным, Демократическая партия США впервые за 8 лет вернула контроль над Палатой представителей, а Республиканская партия сохранила перевес в Сенате.

По итогам промежуточных выборов демократам уже удалось получить в палате представителей необходимый минимум в 218 из 435 мест. У республиканцев пока что 192 места.

Tremendous success tonight. Thank you to all!