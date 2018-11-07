Американцы избрали рекордное число женщин в Палату представителей
Женщины получили рекордное число мест в Палате представителей Конгресса США.
По предварительным результатам на 01:00 по североамериканскому восточному времени, они займут 90 кресел из 435, сообщает Bloomberg..
Предыдущий рекорд составлял 84 мест, передает "Интерфакс".
По данным Центра американских женщин и политики, 78 женщин в нижней палате представляют Демократическую партию, 12 – Республиканскую.
С учетом подсчитанных голосов, в Сенате женщины занимают 20 мест из 100, в том числе 10 были избраны в 2018 году.
Впервые в Палату представителей войдут мусульманки: беженка из Сомали Ильхан Омар от Миннесоты и американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб от Мичигана, сообщает CNN.
Кроме того, в составе нижней палаты появятся первые представительницы коренных американских народов – Шарис Дэвидс от Нью-Мексико и Деб Холенд от Канзаса. Дэвидс также является первой лесбиянкой в Конгрессе, не скрывающей ориентации.
Самой молодой женщиной в Конгрессе стала 29-летняя Александрия Осарио-Кортес, выдвигавшаяся от Нью-Йорка.
На промежуточных выборах 2018 года в США установлен целый ряд других рекордов, пишет MarketWatch.
На досрочных выборах зафиксирован исторический максимум голосовавших, общая явка также близка к рекорду.
Впервые губернатором Гуама стала женщина – Лу Леон Герреро.
Всего на выборах губернаторов победили по меньшей мере 8 женщин.
В Колорадо избиратели проголосовали за Джареда Полиса, который станет первым губернатором США, открыто заявившим о своей гомосексуальности.
Democrats maj in Congress. Republicans in Senate. Record number of women hit Congress. pic.twitter.com/ciEOdsYzuI— Khatia Dekanoidze (@khatia2017) November 7, 2018
По предварительным данным, Демократическая партия США впервые за 8 лет вернула контроль над Палатой представителей, а Республиканская партия сохранила перевес в Сенате.
По итогам промежуточных выборов демократам уже удалось получить в палате представителей необходимый минимум в 218 из 435 мест. У республиканцев пока что 192 места.
Tremendous success tonight. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018
В ряде штатов подсчет голосов еще не завершен.
Президент США Дональд Трамп признал поражение республиканцев в Палате представителей Конгреса США.