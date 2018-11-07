Трамп нашел виновных в захвате Крыма Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил "режим" бывшего президента Барака Обамы в том, что Украина потеряла Крым, который в 2014 году аннексировала Россия.

Трамп заявил об этом во время пресс-конференции в Белом доме 7 ноября, сообщает "Радио Свобода".

На вопрос о его отношениях с Россией Трамп напомнил про свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июле в Хельсинки.

"Дело в том, что у меня была очень, очень хорошая встреча с президентом Путиным. Мы многое обсудили - о Сирии, о безопасности, об Украине ... О том факте, что президент Обама разрешил (России - ред) забрать значительную часть Украины", - сказал Трамп.

Когда журналист сказал, что "это президент Путин аннексировал Крым", Трамп ответил: "Это был режим президента Обамы. Это было во времена президентства Обамы. Да? Это президент Обама позволил, чтобы это произошло".

Ранее президент США Дональд Трамп уже называл аннексию Крыма катастрофой своего предшественника Барака Обамы, отметив, что это одна из проблем, которые перешли в наследство и которые он пытается уладить.