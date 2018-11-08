Украинка пыталась тайно ввезти из России опасный психотроп

2016 просмотров
Четверг, 8 ноября 2018, 08:45

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Пограничной службой блокировали попытку контрабанды опасных психотропных веществ из страны-агрессора.

Во время таможенного контроля на пункте пропуска "Гоптовка" правоохранители обнаружили у гражданки Украины три пакета с психотропным веществом PVP общим весом почти 1 килограмма.

"Женщина пыталась провезти пcихотропы, скрыв часть "товара" на себе и в упаковке из-под кофе", – сообщает пресс-центр СБУ.

 
 
 

По предварительным оценкам, стоимость изъятого вещества составляет примерно 20 тысяч американских долларов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины задержанной объявлено о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств в особо крупных размерах грозит лишением свободы от 10 до 12 лет с конфискацией имущества

Темы: контрабанда Росcия СБУ Пограничная служба
powered by lun.ua
По теме
Белорусские пограничники признали, что контрабанды оружия из Украины нет 23 октября 2018, 15:18
Кампания против контрабанды увеличила объем платежей почти на 23% - глава ГФС 26 сентября 2018, 14:58
В Украине поймали контрабандиста, поставлявшего в РФ части ракетных систем 24 сентября 2018, 14:03
Все новости
Главные новости
В Крыму оккупанты обыскали и задержали крымскотатарскую семью
Белый дом почтил жертв коммунизма, в том числе Голодомора
Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса
США призвали жителей оккупированного Донбасса бойкотировать "выборы" боевиков
Все новости
Фото

Львов во времена Брежнева

Лайфхаки

Как побороть бессонницу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів