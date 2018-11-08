Украинка пыталась тайно ввезти из России опасный психотроп

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Пограничной службой блокировали попытку контрабанды опасных психотропных веществ из страны-агрессора.

Во время таможенного контроля на пункте пропуска "Гоптовка" правоохранители обнаружили у гражданки Украины три пакета с психотропным веществом PVP общим весом почти 1 килограмма.

"Женщина пыталась провезти пcихотропы, скрыв часть "товара" на себе и в упаковке из-под кофе", – сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого вещества составляет примерно 20 тысяч американских долларов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины задержанной объявлено о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств в особо крупных размерах грозит лишением свободы от 10 до 12 лет с конфискацией имущества