В России разбился вертолет, есть погибший
В Тверской области Российской Федерации разбился вертолет МИ-8, который направлялся обследовать газопровод.
Об этом сообщил источник в экстренных службах российскому "Интерфаксу".
"Вертолет направлялся из Смоленска в Андреаполь (Тверская область) для обследования газопровода. Однако в полете у него возникла техническая неисправность и пилоту пришлось экстренно снижаться", - сказал источник.
Как пишет ТАСС, на борту находилось четыре человека. Один из них зажат в вертолете.
Позже стало известно, что в результате происшествия погиб человек.
"Из четырех человек, находившихся на борту, один погиб и двое пострадали", - сказал собеседник "РИА Новости".
Отмечается, что вертолет принадлежит авиакомпании "Баркол".
Также сообщается, что при посадке вертолет получил повреждения.