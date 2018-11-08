В Тверской области Российской Федерации разбился вертолет МИ-8, который направлялся обследовать газопровод.

Об этом сообщил источник в экстренных службах российскому "Интерфаксу".

"Вертолет направлялся из Смоленска в Андреаполь (Тверская область) для обследования газопровода. Однако в полете у него возникла техническая неисправность и пилоту пришлось экстренно снижаться", - сказал источник.

Как пишет ТАСС, на борту находилось четыре человека. Один из них зажат в вертолете.

Позже стало известно, что в результате происшествия погиб человек.

"Из четырех человек, находившихся на борту, один погиб и двое пострадали", - сказал собеседник "РИА Новости".

Отмечается, что вертолет принадлежит авиакомпании "Баркол".

Также сообщается, что при посадке вертолет получил повреждения.