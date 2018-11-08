В России разбился вертолет

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Четверг, 8 ноября 2018, 12:45

В Тверской области Российской Федерации разбился вертолет, который направлялся обследовать газопровод.

Об этом сообщил источник в экстренных службах российскому "Интерфаксу".

"Вертолет направлялся из Смоленска в Андреаполь (Тверская область) для обследования газопровода. Однако в полете у него возникла техническая неисправность и пилоту пришлось экстренно снижаться", - сказал источник.

Как пишет ТАСС, на борту находилось четыре человека. Один из них зажат в вертолете. Погибших, по предварительным данным, нет.

Также сообщается, что при посадке вертолет получил повреждения.

Украинская правда
Темы: Росcия Украина
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