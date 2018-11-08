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Задержанного в Крыму спрашивали о девушке, с которой он общался в 2013-м

Четверг, 8 ноября 2018, 13:46

В аннексированном Россией Крыму задержанного после обыска в Джанкойском районе Аблялима Аблямитова отпустили после опроса.

По данным журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка, сотрудники оккупационного МВД проверяли контакты девушки, с которой Аблямитов общался в 2013 году.

В настоящий момент она находится в международном розыске, сообщает "Крым. Реалии".

Разыскиваемая работала глазным врачом.

Аблямитов познакомился с ней на приеме, когда получил травму.

Утром 8 ноября в пгт Азовское Джанкойского района прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова.

После обыска российские силовики увезли в Симферополь сына хозяина дома, Аблялима Аблямитова, и его беременную супругу Айджан.

У Аблялима силовики изъяли мобильные телефоны и ноутбук.

Его отцу стало плохо – дважды вызывали "скорую".

Темы: Крымкрымские татары
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