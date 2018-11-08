Задержанного в Крыму спрашивали о девушке, с которой он общался в 2013-м
В аннексированном Россией Крыму задержанного после обыска в Джанкойском районе Аблялима Аблямитова отпустили после опроса.
По данным журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка, сотрудники оккупационного МВД проверяли контакты девушки, с которой Аблямитов общался в 2013 году.
В настоящий момент она находится в международном розыске, сообщает "Крым. Реалии".
Разыскиваемая работала глазным врачом.
Аблямитов познакомился с ней на приеме, когда получил травму.
Утром 8 ноября в пгт Азовское Джанкойского района прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова.
После обыска российские силовики увезли в Симферополь сына хозяина дома, Аблялима Аблямитова, и его беременную супругу Айджан.
У Аблялима силовики изъяли мобильные телефоны и ноутбук.
Его отцу стало плохо – дважды вызывали "скорую".