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В Минюсте рассказали о более 100 тысячах алиментщиков, которых не пустили за границу

Четверг, 8 ноября 2018, 15:15

Заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко заявила, что с начала года с должников по алиментам взыскали почти 4 миллиарда гривен в пользу детей.

Об этом она сказала во время пресс-конференции по результатам работы ГИС за III квартала 2018 года, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в 2018 году большое внимание Минюста уделено вопросу взыскания задолженности по уплате алиментов и заработной платы.

"Благодаря обновленному законодательству в сфере защиты прав детей государственным исполнителям Минюста удалось взыскать с начала года 3,8 млрд грн алиментов в пользу 541 тысячи детей", - рассказала Глущенко.

Она добавила, что в среднем на одного ребенка взыскано 7 тысяч гривен.

Заместитель министра отметила, что сейчас почти 133 тысячам должников по выплате алиментов ограничено право выезда за границу, управления автомобилем, пользования оружием и охоты.

Также сообщается, что составлено 26700 протоколов о привлечении должников к административной ответственности и судами вынесено 2151 постановление о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что с 29 августа вступает в действие вторая очередь пакета законов об усилении наказания за неуплату алиментов.

Петренко добавил, что за последние полгода с начала действия первого так называемого пакета законов "Чужих детей не бывает", было взыскано более 2.7 млрд гривен в пользу почти полмиллиона украинских детей.

Как сообщалось, что Кабинет министров запретил перерегистрацию и снятие с учета транспортного средства в случае наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников.

Ранее Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые не платят алименты.

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Украинская правда
Темы: Минюстдолгдети
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