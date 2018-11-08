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Волкер рассказал, почему вариант РФ по миротворцам на Донбассе неприемлем

Четверг, 8 ноября 2018, 22:39

Позиция России находится очень далеко от того, чтобы решиться ввести настоящую миротворческую миссию ООН на Донбасс, которая бы обеспечила мир и порядок в регионе.

Такую оценку высказал в четверг во время телефонной конференции спецпредставитель США в переговорах по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Укринформ".

"В течение лета и в начале осени я обменивался письмами с моим российским коллегой господином Сурковым, чтобы убедиться, произошло ли продвижение позиции РФ (по миротворцам - ред). Его ответы указывают на то, что Россия остается весьма далекой от того, чтобы согласиться сейчас в настоящую миротворческую миссию ООН ", - рассказал американский дипломат.

Он добавил, что РФ соглашается на введение сил ООН для защиты только мониторинговой миссии ОБСЕ, но не с целью обеспечения безопасности во всем регионе и создание безопасной среды.

По словам Волкера, позиция Москвы - это оставить на местах поддерживаемые РФ вооруженные группировки и политические образования.

"Эти условия не соответствуют минским соглашениям, которые ни Украина, ни кто-либо из наших партнеров - Франция, Германия и другие - не могут поддержать. Таким образом, мы не видим в этом жизнеспособный путь вперед", - подчеркнул американский дипломат.

Вместе с тем он выразил надежду на продолжение переговоров в этом вопросе.

"Мы считаем диалог важным", - сказал Волкер.

Представитель США также убежден, что нынешняя агрессия на востоке Украины "очень дорого" стоит России, и к тому же это отдалило Украину от РФ в цивилизованном измерении.

"Я не думаю, что это соответствует чьим-то интересам - точно не интересам России. Цена жизней в этом конфликте, финансовые расходы, потери от санкций, как мы видим сегодня, вредят России", - подчеркнул он.

Волкер выразил надежду, что Москва начнет искать настоящее решение проблемы.

"И мы готовы работать вместе с Россией, чтобы найти его", - добавил спецпредставитель США.

Ранее Волкер заявлял, что к миротворческой миссии ООН на Донбассе могли бы присоединиться военнослужащие Швеции, Финляндии, Австрии, Беларуси, Сербии и Турции.

Темы: ДонбассООНмиротворцыРосcияСША
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