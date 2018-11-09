На следующей неделе ожидают выходок погоды: шторм, мороз и снег

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Пятница, 9 ноября 2018, 09:00

С 12 ноября в Украине продолжится похолодание, поднимется ветер, а 14 ноября возможен мокрый снег.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На следующей неделе в Украине вот этот нынешний синоптический комфорт явно пропадет. Уже с воскресенья с переходом в понедельник ветер усилится до штормовых значений. Он будет выдувать остатки тепла и снижать температуру воздуха сквозняками даже в помещениях", – отмечает она.

"Температура воздуха продемонстрирует самостоятельность и без ветра", – добавляет Диденко.

По ее словам, во вторник-среду на востоке Украины ночью "врежет" до 5-8 градусов мороза.

А в среду, 14 ноября, кое-где появится дождь и мокрый снег.

"Тенденция привычного некомфортного ноября на следующей неделе наконец начнет проявляться. Нагуливайтесь завтра-послезавтра", – добавляет Диденко.

Впрочем, ранее Украинский гидрометцентр прогнозировал похолодание на несколько градусов уже на эти выходные.

В Киеве, например, дневная температура в субботу составит, по прогнозам, 7-9 градусов, а в воскресенье уже 4-6 градусов. Будет облачно с прояснениями.

Погода 10 ноября
Погода 10 ноября

Зато улучшилось прогноз для западных областей: осадки на воскресенье уже не прогнозируют.

Прогноз на 11 ноября
Прогноз на 11 ноября

По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник и вторник, 12-13 ноября, температура воздуха еще больше снизится, однако ожидают безоблачную погоду.

Предварительный прогноз на 12 ноября
Предварительный прогноз на 12 ноября

Дальнейший прогноз Укргидрометцентра пока не обнародован.

Алена Рощенко, УП
Темы: погода
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