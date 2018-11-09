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Жена "диверсанта" Захтея: Иногда он думает, что надежды на обмен уже нет

Пятница, 9 ноября 2018, 16:37

Фигурант так называемого "дела украинских диверсантов" Андрей Захтей, который находится в колонии оккупированного Крыма, надеется попасть в списки обмена между Украиной и Россией.

Об этом рассказала супруга заключенного Оксана Захтей, сообщает Крым.Реалии.

"Иногда он думает, что надежды на обмен уже нет. А бывает, услышит какие-то новости и опять загорается этой темой. Много об этом рассказывает, верит, что его могут обменять или экстрадировать. Думаю, в том числе из-за этого он стал очень нервным. Категорически не хочет вспоминать события августа 2016 года. Я могу невзначай вспомнить те дни, а он сразу начинает нервничать. Говорит: мне на всю жизнь хватит того, что со мной делали тогда", – сообщила Захтей.

По ее словам, у ее мужа в колонии обострились хронические заболевания, он нуждается в медицинской и стоматологической помощи.

"Осенью у него стабильно все обостряется: гайморит, боли в спине, которые возникли после избиения при задержании, язва желудка; нужно восстанавливать зубы. Заметила, что сильно упало зрение, видимо, нужно будет передавать очки", – рассказала Захтей.

Она также сообщила, что привезла мужу медикаменты, но лишь снимут симптомы.

16 февраля в аннексированном Крыму Захтея, обвиняемого в подготовке диверсий, приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима.

В январе 2017 года Московский городской суд признал законным продление ареста Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея из московского СИЗО "Лефортово" в Крым.

Он неоднократно писал заявления о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

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