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Тука: Россия разыгрывает на Донбассе сценарий Приднестровья

Пятница, 9 ноября 2018, 22:36

Россия организовывает так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе с целью повторения сценария Приднестровья.

Об этом в эфире "Громадського" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Чиновник МинВОТ отмечает, что Россия организовала "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с целью легитимизации главарей "республик". Таким образом, РФ пытается подтолкнуть украинскую власть к прямым переговорам с ними, как это было в свое время на оккупированной территории Молдовы - в Приднестровье.

"Это очередная угроза, срежиссированная Кремлем. Она заключается в следующем. Обратите внимание, как в последние полгода активизировались прокремлевские силы. Какие сегодня, кстати, продемонстрировали свое объединение, первый шаг сделали Бойко с Рабиновичем (соглашение об объединении партии Юрия Бойко и Вадима Рабиновича - ред). И внедряют в общество тезис о необходимости так называемых прямых переговоров. Это тот самый сценарий, который в свое время был успешно реализован Москвой в Молдове, когда фактически заставили начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы все видели", - рассказал Тука.

Он добавил, что этими псевдовыборами Москва пытается легитимизировать главарей боевиков.

"Не только в Украине, но и в ЕС ни один человек никогда бы не сел за стол переговоров с такими личностями, как Захарченко (убитый главарь" ДНР "- ред), как Полтницткий (экс-главарь "ЛНР" - ред). Нужно было их менять", - отметил Тука.

Как сообщалось, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

В свою очередь в РФ заявили, что "выборы" в ОРДЛО признают в зависимости от результата.

По факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса открыли уголовное производство.

Темы: виборыОРДЛОРосcияМолдова
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