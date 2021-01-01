Супрун опубликовала последний пост и дала последний совет
Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая часто давала украинцам советы в Facebook по здоровому образу жизни, заявила, что опубликовала последний пост.
Источник: Ульяна Супрун в Facebook
Дословно: "В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет:
Украинцы – непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, как будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой".
"Если будешь иметь смелость прощаться, всегда будешь иметь надежду на встречу".
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Предыстория:
- Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев.
- 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 по конец августа 2019 года Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения.
- Супрун заявляла, что готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформу системы охраны здоровья. Однако шестой президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.
- 29 августа 2019 года Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. В частности министром здравоохранения назначили Зоряну Скалецкую (Черненко).
- 4 сентября 2019 года Кабмин принял решение об увольнении Ульяны Супрун с должности и. о. министра здравоохранения.