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Супрун опубликовала последний пост и дала последний совет

Пятница, 1 января 2021, 22:33
Супрун опубликовала последний пост и дала последний совет
фото Дмитрия Ларина, УП

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая часто давала украинцам советы в Facebook по здоровому образу жизни, заявила, что опубликовала последний пост.

Источник: Ульяна Супрун в Facebook

Дословно: "В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет:

Украинцы – непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, как будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой".

"Если будешь иметь смелость прощаться, всегда будешь иметь надежду на встречу".

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Предыстория: 

  • Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев.
  • 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 по конец августа 2019 года Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения.
  • Супрун заявляла, что готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформу системы охраны здоровья. Однако шестой президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.
  • 29 августа 2019 года Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. В частности министром здравоохранения назначили Зоряну Скалецкую (Черненко).
  • 4 сентября 2019 года Кабмин принял решение об увольнении Ульяны Супрун с должности и. о. министра здравоохранения.

Украинская правда

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Темы: Супрун
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