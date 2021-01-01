Супрун опубликовала последний пост и дала последний совет

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая часто давала украинцам советы в Facebook по здоровому образу жизни, заявила, что опубликовала последний пост.

Источник: Ульяна Супрун в Facebook

Дословно: "В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет:

Украинцы – непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, как будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой".

"Если будешь иметь смелость прощаться, всегда будешь иметь надежду на встречу".

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