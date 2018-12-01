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ООС: 7 обстрелов в течение дня, без потерь

Суббота, 1 декабря 2018, 17:58

По состоянию на 18 часов субботы российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В районе Павлополя и Лебединского захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского противник применил минометы калибра 82 мм, а неподалеку Чермалыка - станковые гранатометы", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты открывали прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил на подступах к Красногоровке и Марьинке.

"Обороняющиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов", - отметили в пресс-центре.

Там также сообщили, что в ходе боевых действий в субботу не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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