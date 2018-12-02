Трамп: встреча с Ким Чен Ыном может сосотяться в начале 2019 года

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Воскресенье, 2 декабря 2018, 07:27

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в январе или феврале. В качестве места встречи рассматриваются три локации.

Об этом президент США заявил журналистам после саммита G20, пишет Reuters.

"Мы хорошо ладим. У нас хорошие отношения", - сказал Трамп, высказав намерение в какой-то момент пригласить Ким Чен Ына в США.

Обе стороны вели переговоры о второй встрече лидеров после первой беспрецедентной встречи в Сингапуре в июне.

Белый дом заявил после встречи Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином, что они и Ким будут стремиться к тому, чтобы "видеть Корейский полуостров свободным от ядерного оружия".

В заявлении говорится, что Си Цзиньпин и Трамп "согласились с тем, что в отношении Северной Кореи достигнут значительный прогресс".

Ранее КНДР выступала с угрозами восстановить государственную политику, направленную на развитие ядерной программы, если США не отменят экономические санкции, наложенные на страну.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Северная Корея имеет 16 тайных баз и продвигает на них свою программу по разработке баллистических ракет, способных достигать других континентов.

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Темы: Трамп КНДР
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