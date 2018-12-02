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Сутки в районе ООС: 15 обстрелов, двое оккупантов уничтожены

Воскресенье, 2 декабря 2018, 06:59

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенными силами, оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, противник трижды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединский.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского.

В ходе боевых действий, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

По данным разведки, 1 декабря двое оккупантов были уничтожены и еще однин ранен.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

Темы: ООСбоевые действия
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