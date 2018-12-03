В Госдуме решили наградить напавших на украинские катера

Комитету Государственной Думы России поручили подготовить награждение пограничников, которые захватывали украинские катера в Черном море.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Со своей стороны мы поручили комитету по безопасности и противодействию коррупции рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и в защите законности", – сказал Володин.

По его словам, председателю комитета Василию Пискареву поручено проработать этот вопрос вместе с профильным ведомством до следующего заседания Совета Думы.

В среду Пискарев должен будет внести предложения по награждению пограничников.

Володин считает, что российские пограничники якобы решили задачи по защите границы и соблюдали международные нормы и правила.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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