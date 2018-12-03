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Пленных украинских моряков хотят защищать 50 российских адвокатов

Понедельник, 3 декабря 2018, 18:42

Более 50 российских адвокатов готовы защищать украинских моряков, задержанных Россией после нападения в Черном море.

Об этом сообщает российская "Новая газета" со ссылкой на адвоката Николая Полозова, который координирует защиту украинцев.

По его словам, сформирован список из адвокатов, которые пожелали присоединиться к делу.

"Защищать украинских военнопленных выразили желание более 50 адвокатов, среди них есть крымские, московские, представители адвокатских объединений и отдельные адвокаты. Завтра я привезу список в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой и будет принято решение", – объяснил Полозов.

Адвокат также отметил, что Федеральная служба безопасности до сих пор не отреагировала на заявление с просьбой назвать следователя по делу.

Из-за этого Полозов не смог в понедельник попасть к своему подзащитному из числа украинских военных, которые содержатся в московском СИЗО "Лефортово".

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Темы: морякиКерченский проливРосcияоккупацияКрым
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