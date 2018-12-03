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"Динамо" побеждает "Черноморец", но остается на третьем месте

Понедельник, 3 декабря 2018, 19:45

В заключительном матче 17-го тура киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" со счетом 2:0 переиграло одного из аутсайдеров Премьер-Лиги - одесский "Черноморец".

Матч прошел в понедельник, 3 декабря.

Первый момент в этой встрече был у одесситов, когда на 12-й минуте мяч после удара Владимира Коваля срикошетил и чуть не залетел в угол ворот Дениса Бойко.

На 21-й минуте "Динамо" открывает счет. В штрафной "Черноморца" Иван Труб

очкин толкает Николая Шапаренко, и судья назначает пенальти. С 11-ти метров Виктор Цыганков был точен - 1:0.

Больше в первом тайме команды на что-то опасное у обоих ворот не наиграли.

На 61-й минуте счет в матче становится 2:0. После удара Цыганкова мяч попадает в руку Глебу Грачеву, и рефери назначает второй пенальти в ворота одесситов. На этот раз гол гостям забил с 11-ти метров Артем Беседин, который впервые вышел на поле после длительного восстановления после травмы.

На 70-й минуте Владимир Шепелев отдал пас в штрафной на Цыганкова, но тот в последний момент потерял мяч и не сумел сделать счет 3:0. В последние минут двадцать "Черноморец" имел несколько возможностей, чтобы испортить настроение динамовцам. Особенно опасным был удар Артема Чорния метров с десяти после ошибки на выходе Бойко, но он не попал в ворота "Динамо". Еще один опасный момент был после удара Николая Мусолитина.

Другие матчи 17-го тура завершились с такими результатами: "Десна" - "Заря" 0:2, "Арсенал-Киев" - "Карпаты" 1:1, "Львов" - "Мариуполь" 2:2, "Шахтер" - "Олимпик" 2:2, "Ворскла" - "Александрия" 0:1.

 

Украинская правда

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Темы: футболспорт
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