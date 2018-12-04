Украинцы чувствуют себя незащищенными от военной агрессии и покушения на жизнь

Большинство украинцев чувствуют себя незащищенными от ограблений, военной агрессии и покушения на жизнь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, пишет "Интерфакс".

В частности, респондентов спрашивали, чувствуют ли они себя защищенными от различных угроз.

В общем 81,3% украинцев заявили, что чувствуют себя незащищенными от ограблений, 75,1% - от военной агрессии и 71,4% - от покушения на жизнь.

Защищенными от покушения себя считают 19,9% опрошенных, от военной агрессии - 15%; от ограблений и краж - 12,4%.

От, неразорвавшихся мин и боеприпасов чувствуют себя защищенными 18,5%, незащищенными - 66%; от террористических актов - 15% и 71,4% соответственно.

Также 12,9% респондентов думают, что они защищены от хулиганских действий, 80,4% - противоположного мнения.

Чувствуют себя защищенными от эпидемиологических заболеваний - 11,5% респондентов и 76,6% - незащищенными; от крупных стихийных бедствий - 11,1% и 78,1% соответственно; от техногенных катастроф - 10% и 77,7% соответственно.

Респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале (1 - очень плохо, 5 - отлично), насколько гарантирована безопасность в их населенных пунктах.

В частности, предоставление админуслуг населению и уровень обеспечения безопасности респонденты оценили в 3,2 балла, патриотическое воспитание - в 3,1 балла, защиту от чрезвычайных ситуаций и оказания помощи переселенцам - по 2,9 балла, территориальную самооборону- в 2,8 балла, обеспечения правопорядка - в 2,7 балла, безопасность на дорогах и противодействие преступности - по 2,5 балла.

Опрос проводился с 5 по 8 октября 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.