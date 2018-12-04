Силовики задержали фейковых офицеров СБУ, которые грабили элитные автомобили
Правоохранители задержали 4 человек, которые под видом работников СБУ нападали на элитные автомобили и грабили пассажиров.
Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Отмечается, что группа осуществляла разбойные нападения на дорогах Киевской области и Киева.
Злоумышленники останавливали только элитные автомобили, завладевали имуществом водителей и пассажиров.
Для противоправной деятельности задержанные использовали форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины.
"Во время одновременных обысков по адресам фигурантов обнаружено спецодежду, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочную одежду, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовали во время разбойных нападений", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении в совершении уголовных преступлений по ст. 187 УК Украины (разбой).
Также в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Участникам группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.