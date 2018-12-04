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Силовики задержали фейковых офицеров СБУ, которые грабили элитные автомобили

Вторник, 4 декабря 2018, 13:13

Правоохранители задержали 4 человек, которые под видом работников СБУ нападали на элитные автомобили и грабили пассажиров.

Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что группа осуществляла разбойные нападения на дорогах Киевской области и Киева.

Злоумышленники останавливали только элитные автомобили, завладевали имуществом водителей и пассажиров.

Для противоправной деятельности задержанные использовали форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины.

 

"Во время одновременных обысков по адресам фигурантов обнаружено спецодежду, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочную одежду, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовали во время разбойных нападений", - сообщили в прокуратуре.

 

Сейчас злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении в совершении уголовных преступлений по ст. 187 УК Украины (разбой).

Также в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. 

 

Участникам группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: СБУавтопрокуратураКиев
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