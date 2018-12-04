Агрессия в Черном море: Госдума просит мир осудить "провокацию Киева"

Госдума России обратилась к парламентам мира и международным парламентским организациям с призывом осудить "провокацию Киева" в Керченском заливе, где напала на украинские корабли.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Госдума осуждает действия украинских властей и их покровителей на Западе и призывает всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности", – говорится в обращении.

Российские депутаты обвинили в "обострении ситуации" президента Украины Петра Порошенко, указав, что он "катастрофически теряет свой рейтинг".

"В преддверии президентских выборов президент Украины цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов, сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров", – заявили российские парламентарии.

По их мнению, Киев якобы использует "самые грязные и жестокие приемы" и ставит под угрозу "жизни мирных граждан и военнослужащих собственной страны".

Захват украинских кораблей российские законодатели назвали провокацией Украины, которая якобы нужна была для введения военного положения "на территории тех областей Украины, где у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки".

"Порошенко наглядно демонстрирует недостойное профессионального политика стремление любой ценой удержаться у власти", – говорят в Госдуме.

Обращение адресовано законодательным органам европейских государств и G20, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Европарламента, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС.

Глава международного комитета Леонид Слуцкий сказал, що до "коллег-парламентариев" хотят донести "правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе".

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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