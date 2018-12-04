Украина просит ОБСЕ мониторить Азовское море

Украинская сторона на переговорах в Минске призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе мониторить акваторию Азовского моря и прилегающих территорий.

Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко в Facebook.

"Украинская сторона осудила открытую вооруженную агрессию РФ в Азовском море и призвала СММ ОБСЕ, мандат которой распространяется на всю территорию Украины, немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны, согласно минским соглашениям, от тяжелого оружия и техники", – отметила Геращенко.

Украинская сторона выразила решительный протест недопуска Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Новоазовск и другие оккупированные территории.

"При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение военной провокации на Азове", – отметила Геращенко.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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