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Рада признала Куяльницкий лиман в Одесской области курортом государственного значения

Среда, 5 декабря 2018, 11:03

Верховная Рада приняла решение об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения.

За соответствующий законопроект № 8502 проголосовал 231 народный депутат.

Авторами закона выступили 13 нардепов.

Одна из авторов нардеп Анна Романова, во время презентации проекта закона, отметила, что если не поддержать это решение, то Куяльник скоро застроят и Украина потеряет уникальные лечебные воды.

Во время обсуждения депутаты отмечали, что вода и грязи Куяльницкого лимана обладают целебными, лечебные свойства, которые даже "лучше, чем в Мертвом море в Израиле".

В пояснительной записке указывается, что реализация проекта закона решает вопросы создания курорта государственного значения в Одесской области, и будет стимулировать сохранение и развитие курортных территорий.

Также поможет сохранению и рациональному использованию природных лечебных ресурсов и росту туристического потока в Одесскую область.

Принимая законопроект, народные избранники отмечали, что впоследствии вырастет интерес со стороны потенциальных инвесторов и развитие малого и среднего бизнеса, что в свою очередь будет способствовать улучшению качества жизни жителей курортов и Одесского региона.

Яна Миланова, УП

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Темы: Верховная РадаОдесская область
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