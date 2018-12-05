Савченко объявила сухую голодовку

Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, снова объявила голодовку.

Об этом 5 декабря она написала в Facebook.

"Я буду продолжать сухую голодовку, пока меня не увезут в банк, пока я не восстановлю электронный ключ, не подам декларацию НАПК, пока мне не позволят посещения моей сестры, моей матери, моих помощников народного депутата в свободном доступе", - заявила она.

Нардеп утверждает, что следователи Службы безопасности шантажируют и давят на нее и ее адвокатов. В СБУ якобы требуют, чтобы адвокаты Савченко подписали документ об ознакомлении с материалами дела, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу.

Савченко полагает, что ее хотят осудить в Украине до президентских выборов.

"Я несокрушимая ... Я же не в России, это не российские следаки, это не российское ФСБ, это - украинское СБУ. И реагировать на такие заявления я могу только одним методом. Я объявляю сухую голодовку, не просто без пищи, но и без воды", - заявила нардеп.

Также Савченко заявила, что в обмен на подпись адвокатов, в СБУ ей якобы предлагали возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Напомним, Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

С момента задержания Савченко находится в СИЗО.