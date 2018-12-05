Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко объявила сухую голодовку

Среда, 5 декабря 2018, 14:43

Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, снова объявила голодовку.

Об этом 5 декабря она написала в Facebook.

"Я буду продолжать сухую голодовку, пока меня не увезут в банк, пока я не восстановлю электронный ключ, не подам декларацию НАПК, пока мне не позволят посещения моей сестры, моей матери, моих помощников народного депутата в свободном доступе", - заявила она.

Нардеп утверждает, что следователи Службы безопасности шантажируют и давят на нее и ее адвокатов. В СБУ якобы требуют, чтобы адвокаты Савченко подписали документ об ознакомлении с материалами дела, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу.

Савченко полагает, что ее хотят осудить в Украине до президентских выборов.

"Я несокрушимая ... Я же не в России, это не российские следаки, это не российское ФСБ, это - украинское СБУ. И реагировать на такие заявления я могу только одним методом. Я объявляю сухую голодовку, не просто без пищи, но и без воды", - заявила нардеп.

Также Савченко заявила, что в обмен на подпись адвокатов, в СБУ ей якобы предлагали возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Напомним, Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

С момента задержания Савченко находится в СИЗО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаСБУсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: