В военной части Василькова отравились 20 человек

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Четверг, 6 декабря 2018, 11:08

20 человек из воинской части, которая дислоцируется в Василькове, находятся под наблюдением врачей Главного военного клинического госпиталя из-за проблем с пищеварительной системой.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, 4 декабря в 16:30 в медпункт в/ч обратились 12 военнослужащих срочной службы с жалобами на боль в желудке, понос, субфебрильную температуру.

Военнослужащим оказали первую медицинскую помощь и установили предварительный диагноз – гастроэнтероколит.

5 декабря должностные лица 10 Регионального санитарно-эпидемиологического управления устанавливали причины этого: отобрали бактериальные смывы, пробы воды и пищи в этой воинской части.

Также было выдано предписание по поводу регистрации случаев острых кишечных инфекций.

6 декабря санэпидемиологи приезжали в воинскую часть в Василькове Киевской области для проведения дополнительных исследований.

Сейчас под наблюдением врачей Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" находятся 20 человек.

Ведется служебное расследование по факту заболевания военнослужащих.

"По результатам расследования будет осуществлено соответствующее реагирование, а при наличии оснований виновные должностные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности", – заявляет прокуратура.

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Темы: армия здоровье еда
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