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Шпионы Кремля начали новые операции в Британии - СМИ

Четверг, 6 декабря 2018, 14:30

Российские шпионы запустили новую волну потенциально смертоносных шпионских миссий на территории Великобритании, предупреждают британские службы безопасности.

Об этом пишет британское издание The Mirror со ссылкой на тайный доклад спецслужб.

Секретный документ призывает военных и разведчиков быть на страже в связи с деятельностью шпионов Кремля.

MI5 и полицейская разведка считают, что российские дипломаты, которые не были выдворены из Британии после отравления Скрипалей, были мобилизованы для проведения новых разведывательных миссий.

Доклад призывает службы безопасности и военных фиксировать передвижения всех российских дипломатических автомобилей в Великобритании. В ней также приведены регистрационные номера подозрительных российских автомобилей.

"Мы знаем, что сотрудники российской разведки ездят по всей Великобритании, и некоторые действия этих офицеров связаны с разведкой. Службы разведки Российской Федерации оцениваются как представляющие серьезную шпионскую угрозу для Великобритании", - говорится в докладе.

Европейская правда

Темы: РосcияВеликобританияшпионаж
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