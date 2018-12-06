Рада продлила соглашение с Нидерландами о расследовании катастрофы MH17

446 просмотров
Четверг, 6 декабря 2018, 17:37

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект о продлении соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования аварии в 2014 году на Донбассе "Боинга" Малайзийских авиалиний.

За закон проголосовали 228 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

Соглашение о международной миссии защиты расследования Украина и Нидерланды заключили 28 июля 2014 года. Верховная Рада несколько раз продлеваал его.

Ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин катастрофы рейса МН17.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная совместная следственная группа пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR из сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайского. Этот район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов.

Из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR была доставлена ​​в Украину из Российской Федерации и после ее использования для атаки на авиалайнер рейса МН17 была вновь возвращена на территорию РФ.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: авиа катастрофы
powered by lun.ua
По теме
Грузинская авиакомпания приостанавливает полеты в Украину 6 декабря 2018, 17:33
Из Украины хотели украдкой вывезти детали военного самолета 6 декабря 2018, 11:45
6 декабря 2018, 00:46
Все новости
Главные новости
Венгрия прекратила раздавать свои паспорта украинцам в консульствах - МИД
Россия пустила консулов к украинским военнопленным – Климкин
Украинка завоевала золото по биатлону на этапе Кубка мира
В Киеве банда неизвестных расстреляла внедорожник и похитила сумку с деньгами
Все новости
психология

Как конструировать собственную жизнь с помощью дизайнерского мышления

здоровье

ПАП-тест. Что это такое и почему его надо пройти каждой женщине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів