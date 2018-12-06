Рада продлила соглашение с Нидерландами о расследовании катастрофы MH17

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект о продлении соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования аварии в 2014 году на Донбассе "Боинга" Малайзийских авиалиний.

За закон проголосовали 228 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

Соглашение о международной миссии защиты расследования Украина и Нидерланды заключили 28 июля 2014 года. Верховная Рада несколько раз продлеваал его.

Ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин катастрофы рейса МН17.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная совместная следственная группа пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR из сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайского. Этот район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов.

Из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR была доставлена ​​в Украину из Российской Федерации и после ее использования для атаки на авиалайнер рейса МН17 была вновь возвращена на территорию РФ.

Европейская правда