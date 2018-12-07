Омбудсмен РФ расписала, как хорошо содержат раненных украинцев

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова посетила в больнице при СИЗО "Матросская тишина" 3 раненных российскими пограничниками в Керченском проливе украинских военнослужащих.

В своем Instagram она утверждает, что у Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки наблюдается "положительная динамика".

"Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья", – отметила Москалькова.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены препаратами. Медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику состояния здоровья", – заверила российский омбудсмен.

Он подчеркнула: "На условия содержания жалоб не поступало, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами".

"Заключенным обеспечивается усиленное питание. Они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания", – заверила уполномоченная по правам человека.

"Они имеют доступ к обширной библиотеке – и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими", – добавила Москалькова

Более подробную информацию о здоровье украинцев она пообещала обнародовать позднее.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Россияне задержали три военные суда и 24 моряков, двое из которых работают в СБУ

Судьи оккупированного Крыма арестовали на 2 месяца 24 украинских моряков за якобы незаконное пересечение госграницы. Украинцев переправили из аннексированного Крыма в Москву.

Украина считает их военнопленными и требует немедленно отпустить.

С 26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе введено военное положение в 10 областях Украины.

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