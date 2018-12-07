Омбудсмен РФ расписала, как хорошо содержат раненных украинцев
Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова посетила в больнице при СИЗО "Матросская тишина" 3 раненных российскими пограничниками в Керченском проливе украинских военнослужащих.
В своем Instagram она утверждает, что у Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки наблюдается "положительная динамика".
"Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья", – отметила Москалькова.
"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены препаратами. Медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику состояния здоровья", – заверила российский омбудсмен.
Он подчеркнула: "На условия содержания жалоб не поступало, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами".
"Заключенным обеспечивается усиленное питание. Они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания", – заверила уполномоченная по правам человека.
"Они имеют доступ к обширной библиотеке – и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими", – добавила Москалькова
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключённым обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведёт переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещена на моем сайте позднее. #уполномоченный #правачеловека #москалькова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф
Более подробную информацию о здоровье украинцев она пообещала обнародовать позднее.
25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Россияне задержали три военные суда и 24 моряков, двое из которых работают в СБУ
Судьи оккупированного Крыма арестовали на 2 месяца 24 украинских моряков за якобы незаконное пересечение госграницы. Украинцев переправили из аннексированного Крыма в Москву.
Украина считает их военнопленными и требует немедленно отпустить.
С 26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе введено военное положение в 10 областях Украины.
Читайте также: Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать