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В УПЦ МП считают, что с греками надо быть осторожными

Пятница, 7 декабря 2018, 09:31
В УПЦ МП считают, что с греками надо быть осторожными

В Украинской православной церкви Московского патриархата беспокоятся, что объединенная украинская православная церковь будет полностью "зависимой от греков".

Об этом митрополит черкасский и каневский Софроний (Дмитрук) сказал телеканалу "Настоящее время" еще в ноябре, сообщает "Радио Свобода".

"С моей точки зрения, есть такое и предупреждение, и опасность. Не случится ли так, что наш томос превратится в зависимость, полную зависимость от греков (...) Об этом еще пока никто не говорит, но я думаю… надо присмотреться", – сказал он.

Митрополит рассказал, что посоветовал президенту Петру Порошенко, чтобы он "не совсем доверял грекам".

"Нас когда-то учили в академии, что греки льстивы по сей день. Так нам говорили. Так что здесь нужно быть очень осторожными и очень, ну, разумно действовать, чтобы потом не было упреков. Сейчас его все упрекают, ну, не все, некоторые... Если наша церковь получит томос, будет называться автокефальной и она не будет свободной, будет еще больше всевозможных нареканий", – добавил он.

По поводу избрания главы новой независимой украинской церкви митрополит Софроний сказал: "Мое мнение, чтобы представитель либо председатель нашей церкви автокефальной был назначен или предоставлен от канонической церкви".

Он считает, что в случае избрания предстоятелем патриарха УПЦ КП Филарета "никто или мало кто" из УПЦ МП перейдет в новосозданную церковь.

"Я собрал здесь всех своих священников, голосовали тайно, "да" или "нет"... Когда проголосовали, было 100 "против", 30 "за" – это из присутствовавших, и 6 воздержались", – сказал Софроний.

Он предположил, что после предоставления томоса будет распределение областей Украины, куда будут посланы представители от новой церкви.

"Что делать нашим, куда нашим деваться? Куда и где будет размещаться тот епископ, который придет туда в эту область и будет назначен? И не будет ли случайно здесь противостояния? А противостояние будет. Этого не избежать", – считает митрополит УПЦ МП.

Он также считает, что "духовного разрыва" между Киевом и Москвой не может быть:

"У нас общие святые за 400 лет нашей церкви. Общие святые, общие каноны. Ну как может меня кто-нибудь внутри заставить и сказать, что преподобный Сергий был враг Украины?.. Совместные святые, я имею в виду до революции, и я имею в виду после революции, когда было одинаковое гонения на церковь и в России, и в Украине".

В то же время Софроний считает, что российскому патриарху Кириллу лучше не противиться томосу и "смириться с тем, чтобы был и мир, и благополучия в Украине".

Митрополита Софрония считают одним из основных сторонников канонической автокефалии и лидером "проукраинского крыла" в УПЦ МП. Недавно президент Петр Порошенко наградил его орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.

Темы: церковьтомосрелигия
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