Украинские консулы пробились к захваченным морякам в "Лефортово"

Украинские консулы смогли посетить трех раненых военнопленных моряков, а также четырех находящихся в "Лефортово".

Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера (в четверг - ред.) консул посетил трех раненых моряков в "Матросской тишине". Сегодня посетил четырех моряков в "Лефортово". Держатся ребята мужественно", - сказал Кирилич.

Он отметил, что уже определены даты посещения моряков в "Лефортово".

"10-го числа (консулы) посетят шесть человек, 11-го - шесть человек и 12-го - пять человек", - отметил официальный представитель департамента МИД.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В конце концов, русские захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоци следственного изолятора "Матросская тишина".

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