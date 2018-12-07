В Кропивницком транслировали телеканалы агрессора - СБУ

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Пятница, 7 декабря 2018, 18:37

В Кропивницком один из местных провайдеров нелегально транслировал восемь телеканалов страны-агрессора.

Об этом в пятницу сообщает СБУ на своем официальном сайте.

"Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Кропивницком ретрансляцию запрещенных в нашей стране российских телевизионных каналов. Правоохранители установили, что один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов страны-агрессора", - сообщили в СБУ.

"По информации СБУ, спецслужбы РФ используют функционирования российских телеканалов в Украине для распространения дезинформации и провокационных материалов, направленных на обострение общественно-политической ситуации в нашей стране", - заявили силовики.

Указывается, что сотрудники СБУ сообщили Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания относительно правового регулирования и применения административно-правовых санкций к нарушителю лицензионных условий.

Как известно Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.

Украинская правда

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Темы: СБУ СМИ Росcия пропаганда
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