"Шахтер" забил три гола "Мариуполю" в матче 18-го тура Премьер-Лиги

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Пятница, 7 декабря 2018, 18:58

В стартовом матче 18-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 разгромил ФК "Мариуполь".

Матч прошел в пятницу, 7 декабря, в Мариуполе.

Подопечные Пауло Фонсеки долгое время не могли пробить ворота хозяев поля, имея полное преимущество в игре. В первом тайме Рустам Худжамов дважды спасал свою команду после ударов Сергея Болбата. На последней минуте первого тайма после удара со стандарта Марлоса мяч попал в перекладину ворот "Мариуполя".

В начале второго тайма Худжамов снова спасает мариупольцев после удара Жуниора Мораеса.

На 61-й минуте "Шахтер" открывает счет в матче. После удара Марлоса произошел рикошет, и Тарас Степаненко ударом через себя в угол ворот пробивает Худжамова - 0:1.

Через две минуты счет становится 2:0. Удар Исмаили вратарь "Мариуполя" парирует, но мяч отскочил к Мораесу, который с нескольких метров удвоил счет в матче. На 70-й минуте "Шахтер" довел счет до разгромного. После прострела Мораеса Марлос ударом снизу сделал счет 3:0. Через несколько минут "Мариуполь" имел единственный момент в этой игре, чтобы забить в ворота "Шахтера", но удар Дмитрия Мишнева отразил Пятов.

На 90-й минуте Ларри Кайоде мог увеличить счет в этой игре, но не сумел переиграть Худжамова. Для "Шахтера" и "Мариуполя" этот матч стал завершающим в Премьер-лиге в 2018 году.

Киевское "Динамо" в матче 18-го тура в субботу, 8 декабря, будет играть на выезде с "Карпатами".

Украинская правда

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Темы: футбол спорт
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