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В суд направили дело милиционеров, избивших студента на Евромайдане – ГПУ

Пятница, 7 декабря 2018, 19:14

В суд передали обвинительный акт в отношении экс-заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из райуправлений столичной милиции и оперуполномоченного этого подразделения, которых обвиняют в избиении студента и фальсификации дел.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"6 декабря в суд передано обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из райуправлений столичной милиции и оперуполномоченного этого подразделения (в настоящее время работает оперуполномоченным управления уголовного розыска Нацполиции в Киеве) за превышение власти и безосновательное задержание в январе 2014 года на Подоле в Киеве одного из студентов Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого, что сопровождалось применением насилия и причинением потерпевшему телесных повреждений", - говорится в сообщении.

В ГПУ обнаружили, что после задержания и избиения потерпевшего вместе с другими задержанными студентами милиционеры доставили в одино из райуправлений, где на основании сфальсифицированных материалов уголовного производства (составленных оперативными работниками фиктивных рапортов и предоставляемых ими же заведомо ложных показаний в качестве свидетелей) студентов привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 УК Украины, как превышение власти по предварительному сговору группой лиц, служебный подлог, предоставление заведомо ложных показаний и незаконное препятствование организации проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что в другой части досудебное расследование еще продолжается, решается вопрос и собираются доказательства для привлечения к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений, в том числе из числа руководителей оперативных и следственных подразделений, сотрудников прокуратуры и судей.

Напомним, досудебное расследование в отношении указанных подозреваемых следователи завершили 31 октября.

Также 31 октября был направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению двух экс-сотрудников подразделения "Беркут" в преступлениях против участников протестов.

Украинская правда

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Темы: Евромайданмилициясуд
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