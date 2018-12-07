Представителя "Дунайского пароходства" с сообщником поймали на взятке в $100 тысяч

При получении неправомерной выгоды при попытке незаконно продать по заниженной цене государственный теплоход задержали советника главы "Украинского Дунайского пароходства" и представителя "Первой украинской межрегиональной товарной биржи".

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По данным Луценко, советник кендиректора ОАО "Украинское Дунайское пароходство" и представитель "Первой украинской межрегиональной товарной биржи" в результате махинаций занизили на 30% цену морского судна, т/х "Николай Савицкий", 1988 года выпуска (Корнойбург, Австрия), которое принадлежит государству.

Генпрокурор рассказал, что злоумышленники предложили гражданину Н. приобрести судно "Николай Савицкий" путем выкупа без проведения аукциона по сниженной стоимости при условии передачи им неправомерной выгоды в сумме 260 тысяч долларов.

"После получения части денежных средств в размере 100 000 долларов хапуг задержали на" горячем", - написал Луценко.