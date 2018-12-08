В СБУ заявили о разоблачении ГО: пропагандировала "русский мир"

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении общественной организации, которая вела антиукраинскую деятельность и пропагандировала в одном из регионов Украины идеи "русского мира".

Об этом 8 декабря сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что общественная организация - пророссийская структура, которая функционировала в одном из регионов Украины.

"По заказу и финансированию спецслужб РФ агитаторы, в частности, изготавливали и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности нашей страны", - заявили в СБУ.

В ходе следственных действий у фигурантов дела правоохранители обнаружили печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность, говорится в сообщении.

Общественная организация - пророссийская структура, которая функционировала в одном из регионов Украины, заявили в СБУ. фото - пресс-центр сбу

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.110 УК ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), проводятся следственные действия.