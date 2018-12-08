Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ заявили о разоблачении ГО: пропагандировала "русский мир"

Суббота, 8 декабря 2018, 17:30

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении общественной организации, которая вела антиукраинскую деятельность и пропагандировала в одном из регионов Украины идеи "русского мира".

Об этом 8 декабря сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что общественная организация - пророссийская структура, которая функционировала в одном из регионов Украины.

"По заказу и финансированию спецслужб РФ агитаторы, в частности, изготавливали и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности нашей страны", - заявили в СБУ.

В ходе следственных действий у фигурантов дела правоохранители обнаружили печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность, говорится в сообщении.

Громадська організація - проросійська структура, яка функціонувала в одному з регіонів України. 
Общественная организация - пророссийская структура, которая функционировала в одном из регионов Украины, заявили в СБУ.
 
фото - пресс-центр сбу

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.110 УК ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), проводятся следственные действия.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пропагандаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
пропаганда
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Кремль уволил главу главного рупора пропаганды
Россия использует похищенного из Херсона енота для пропаганды войны - UAnimals
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: