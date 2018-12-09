В РФ заявили, что иностранные спецслужбы "активизировались" в отношении России

1041 просмотр
Воскресенье, 9 декабря 2018, 16:58

Глава Службы внешней разведки  РФ Сергей Нарышкин заявил об "активизации деятельности иностранных спецслужб в отношении России".

Об этом Нарышкин заявил в интервью, фрагмент которого был показан на телеканале "Россия 1" 9 декабря, пишет "Интерфакс". 

"Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, за собой более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов", - заявил Нарышкин, комментируя вопрос, наблюдается ли усиление деятельности иностранных разведок в отношении РФ. 

Он добавил, что доклады президенту РФ Служба внешней разведки отправляет "каждый день, включая субботу и воскресенье, а также праздники". 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия шпионаж
powered by lun.ua
По теме
В УПЦ МП заявили, что говорят с РФ об освобождении украинцев постоянно 9 декабря 2018, 16:01
Глава Счетной палаты РФ заявил, что в России нет базы для процветания 9 декабря 2018, 15:45
У границы с Украиной "засветились" сотни российских танков 9 декабря 2018, 14:57
Все новости
Главные новости
В ООН озвучили потери мировой экономики от коррупции и взяток
МВФ обсудит сотрудничество с Украиной 18 декабря
У границы с Украиной "засветились" сотни российских танков
Одесская полиция: Ультрас задержали не за баннер, а за нападение на патрульных
Все новости
здоровье

Интимная гигиена девочек и мальчиков

здоровье

Как не превратить еду на врага

Поиск по сайту
Архив
Весь архів