В РФ заявили, что иностранные спецслужбы "активизировались" в отношении России
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Воскресенье, 9 декабря 2018, 16:58
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил об "активизации деятельности иностранных спецслужб в отношении России".
Об этом Нарышкин заявил в интервью, фрагмент которого был показан на телеканале "Россия 1" 9 декабря, пишет "Интерфакс".
"Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, за собой более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов", - заявил Нарышкин, комментируя вопрос, наблюдается ли усиление деятельности иностранных разведок в отношении РФ.
Он добавил, что доклады президенту РФ Служба внешней разведки отправляет "каждый день, включая субботу и воскресенье, а также праздники".
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