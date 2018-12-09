"Кремль, покайся!": Полиция открыла дело на ультрас за "уничтожение имущества"

По факту событий в Одессе на матче "Черноморец" - "Ворскла", где правоохранители задержали ультрас, несколько человек привлечены к админответственности и начато уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Об этом сообщили в облуправлении полиции Одесской области.

"В настоящее время несколько человек привлечены к административной ответственности. По заявлению дирекции стадиона Приморским отделом полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.194 УК ("умышленное уничтожение или повреждение имущества")", - отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что правонарушители "не только мешали проведению матча и уничтожали имущество стадиона, но и создавали своими действиями угрозу безопасности присутствующих на нем граждан".

"Именно нарушение порядка и злостное неповиновение работникам правоохранительных органов ... стало причиной доставки в полицию нескольких участников событий, происходивших вчера на стадионе "Черноморец", - заявили в полиции.

Ранее в полиции сообщали, что во время матча "болельщики одной из команд, нарушая порядок, зажгли файеры и подожгли сиденья". В связи с этим в полицию были доставлены 12 человек, "некоторые из которых оказали злостное неповиновение полицейским при исполнении ими служебных обязанностей".

Правоохранители сообщили, что рассматривается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Напомним, волонтер и блогер Роман Синицын заявил, что в Одессе после футбольного матча "Черноморец" - "Ворскла" правоохранители избили и задержали ультрас, которые вывесили баннер "Кремль, покайся!" и названия украинских судов, захваченных Россией - "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу", подсветив это дымовыми шашками и файерами.

В свою очередь советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил, что ультрас задержали за нападение на патрульных, а не за патриотический баннер.