Новости дня: вырос госдолг Украины и приключения Зеленского в ЦИК

В Киеве напали на съемочную группу "Стоп коррупции", 20 кандидатов зарегистрировали кандидатами в президенты, а государственный долг Украины вырос из-за транша МВФ - новости, которые были актуальны 25 января.

О коррупции

В Киеве избили и ограбили съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками, прибыли на место, где незаконно добывают песок. Там их встретили вооруженные молодые люди, которые "прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют".

О войне

В пятницу на Луганском направлении боевики обстреляли автомобиль украинских военных, в результате чего один солдат погиб, четверо получили ранения.

В ответ украинские военные применили огневые средства и нанесли противнику потери. Всего же за сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

О выборах

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты еще семь политиков - среди них лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, член партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Александр Вилкул и другие. В пятницу вечером ЦИК зарегистрировала еще и главу Социалистической партии Илью Киву.

Всего уже есть 20 зарегистрированных кандидатов в президенты Украины.

25 января документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты подал и шоумен Владимир Зеленский. Он заявил, что собирается занимать эту должность только один срок - "чтобы изменить систему и передать Украину в руки нового поколения политиков".

В то же время стало известно состояние Зеленского. В его декларации о доходах - почти полмиллиона долларов на банковских счетах, несколько квартир в Киеве и съемное жилье в Британии. А еще дорогие часы, машины, дом в Киевской области и более миллиона гривен. Кроме того, журналисты зафиксировали, как сотрудники ЦИК принимали в Зеленского автографы во время оформления документов.

О деньгах

Государственный долг Украины вырос из-за транша МВФ. По состоянию на 31 декабря он составлял 78,32 миллиардов долларов. В национальной валюте госдолг вырос на 46,15 млрд - до 2,169 триллионов гривен.

О названиях стран

Греческий парламент ратифицировал соглашение об изменении названия Македонии - теперь страна будет называться Республика Северная Македония. Это будет способствовать вступлению страны в НАТО.

О Шевченко

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко причастен к развитию компании российского олигарха Романа Абрамовича, которая добывает золото в России. С 2015-го экс-футболист является совладельцем инвестиционной брокерской компании, которая привлекает инвесторов в бизнес.