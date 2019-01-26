СБУ: Савченко не обращалась относительно допуска нотариуса в СИЗО
В Службе безопасности Украины заявили, что нардеп Надежда Савченко, которая находится под стражей в СИЗО, не обращалась к СБУ с просьбой допустить в изолятор нотариуса, который должен оформить документы для ее регистрации в качестве кандидата в президенты.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Громадського".
"Савченко Н. В. осведомлена об установленном порядке предоставления свиданий лицам, взятым под стражу. Она должна обратиться с соответствующим заявлением и сообщить уполномоченному сотруднику Главного следственного управления Службы безопасности Украины данные нотариуса, с которым имеет желание провести свидание", - заявили в ведомстве.
"С должным образом оформленым заявлением Савченко Н. В. в Главное следственное управление Службы безопасности Украины пока не обращалась", - добавили в СБУ.
Согласно ч. 1 ст. 12 ЗУ "О предварительном заключении" свидание с родственниками или другими лицами может предоставлять взятым под стражу администрация места предварительного заключения только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющие производство.
"Несмотря на недопуск к депутату нотариуса (который должен оформить документы для регистрации в качестве кандидата в президенты), близким Надежды удалось начать регистрацию счета партии.
Впоследствии нотариуса все же допустили, но в этом не было необходимости, отметила сестра Савченко Вера", - пишет "Громадське".
21 января Вера Савченко сообщила "Громадському", что Надежду Савченко собираются выдвинуть в президенты на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" 26 января.
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Напомним:
- 15 января народный депутат Надежда Савченко заявила, что представители Службы безопасности не допускают к ней в СИЗО нотариуса, что не дает ей возможности оформить документы для регистрации кандидатом в президенты.
- Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.
- С момента задержания Савченко находится в СИЗО.