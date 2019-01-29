Вынесение приговора Манафорту отложили из-за того, что он лгал
Приговор бывшему руководителю предвыборной кампании Днальда Трампа и политтехнологу "Партии регионов" Полу Манафорту за банковское и налоговое мошенничество был отложен на неопределенный срок из-за утверждений, что он солгал следствию.
Об этом пишет Bloomberg.
Прокуроры специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, обвинили Манафорта в нарушении соглашения о сотрудничестве, которое он заключил с ними в сентябре. По этому вопросу на 4 февраля назначено закрытое слушание в суде штата Вашингтон.
"Поскольку представляется, что разрешение текущего спора по обвинению подсудимого в округе Колумбия может оказать некоторое влияние на решение о вынесении приговора по этому делу, разумно и целесообразно отложить вынесение приговора по этому делу до разрешения спора по делу в Вашингтоне", - заявил окружной судья.
Приговор по делу которое рассматривал суд в Вирджинии, был назначен на 8 февраля.
Напоминаем:
- В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.
- Окружной судья США назначил дату приговора для Пола Манафорта на 8 февраля 2019 года. Суд планировал вынести приговор относительно Манафорта в рамках первого судебного процесса, где его обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
- Специальный советник ФБР, расследующий дело о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, Роберт Мюллер заявил, что Манафорт соврал федеральным следователям о сотрудничестве с Константином Килимником и контактах с чиновниками администрации Трампа.
- Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
- Ранее в интервью "Радио Свободе" Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
- В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей.
- Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке".
- Из-за технической ошибки команды защитников Манафорта, стало известно, что, среди прочего, его подозревают в обсуждении с Килимником "мирного плана" по Украине.
- Позже сообщалось, что Мюллер выясняет, пытался ли кто-то из украинцев, которые посетили инаугурацию Дональда Трампа, предложить новой администрации "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами Москвы.
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