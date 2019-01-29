Вынесение приговора Манафорту отложили из-за того, что он лгал

Приговор бывшему руководителю предвыборной кампании Днальда Трампа и политтехнологу "Партии регионов" Полу Манафорту за банковское и налоговое мошенничество был отложен на неопределенный срок из-за утверждений, что он солгал следствию.

Об этом пишет Bloomberg.

Прокуроры специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, обвинили Манафорта в нарушении соглашения о сотрудничестве, которое он заключил с ними в сентябре. По этому вопросу на 4 февраля назначено закрытое слушание в суде штата Вашингтон.

"Поскольку представляется, что разрешение текущего спора по обвинению подсудимого в округе Колумбия может оказать некоторое влияние на решение о вынесении приговора по этому делу, разумно и целесообразно отложить вынесение приговора по этому делу до разрешения спора по делу в Вашингтоне", - заявил окружной судья.

Приговор по делу которое рассматривал суд в Вирджинии, был назначен на 8 февраля.

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