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Вынесение приговора Манафорту отложили из-за того, что он лгал

Вторник, 29 января 2019, 00:50

Приговор бывшему руководителю предвыборной кампании Днальда Трампа и политтехнологу "Партии регионов" Полу Манафорту за банковское и налоговое мошенничество был отложен на неопределенный срок из-за утверждений, что он солгал следствию.

Об этом пишет Bloomberg.

Прокуроры специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует  вмешательство РФ в выборы в США, обвинили Манафорта в нарушении соглашения о сотрудничестве, которое он заключил с ними в сентябре. По этому вопросу на 4 февраля назначено закрытое слушание в суде штата Вашингтон.

"Поскольку представляется, что разрешение текущего спора по обвинению подсудимого в округе Колумбия может оказать некоторое влияние на решение о вынесении приговора по этому делу, разумно и целесообразно отложить вынесение приговора по этому делу до разрешения спора по делу в Вашингтоне", -  заявил окружной судья.

Приговор по делу которое рассматривал суд в Вирджинии, был назначен на 8 февраля.

Напоминаем:

  • В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.
  • Окружной судья США назначил дату приговора для Пола Манафорта на 8 февраля 2019 года. Суд планировал вынести приговор относительно Манафорта в рамках первого судебного процесса, где его обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
  • Специальный советник ФБР, расследующий дело о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, Роберт Мюллер заявил, что Манафорт соврал федеральным следователям о сотрудничестве с Константином Килимником и контактах с чиновниками администрации Трампа.
  • Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
  • Ранее в интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
  • В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 
  • Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 
  • Из-за технической ошибки команды защитников Манафорта, стало известно, что, среди прочего, его подозревают в обсуждении с  Килимником "мирного плана" по Украине.
  • Позже сообщалось, что Мюллер выясняет, пытался ли кто-то из украинцев, которые посетили инаугурацию Дональда Трампа, предложить новой администрации "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами Москвы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пол МанафортСШАРосcия
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